Истинска музикална магия завладява София в края на август — Hogwarts Magic Symphony! Тази приказна програма в изпълнение на симфоничния оркестър Lords of the Sound ще ви пренесе в магическия свят на Хари Потър, съживявайки най-ярките музикални моменти от всички части на легендарната филмова сага.

Музиката, акомпанирала най-завладяващите сцени, ще зазвучи по нов начин в живо изпълнение на оркестъра: от първото пътуване с "Хогуортс" експреса до епичните битки със силите на мрака. Ще можете да се потопите в магическия свят, да усетите всеки акорд, всяка нота, сякаш самите вие сте част от вълшебната вселена.

Очаква ви и грандиозно визуализирано шоу, което ще създаде неповторима приказна атмосфера, а светлинните и визуалните ефекти ще добавят още повече магия и ярки впечатления към вечерта.

Освен това ви очакват множество изненади, които ще направят тази вечер наистина незабравима. Може би самият професор Дъмбълдор ще посети концерта, за да преживее с публиката магическите моменти.

Постер: UConcert

Hogwarts Magic Symphony — това е повече от концерт. Това е пътешествие в свят, където всяка нота е пропита с магия, а всеки гост се превръща в участник в това незабравимо събитие.

В представлението ще участват музикантите от оркестъра в пълен състав, талантливи солисти и вокален ансамбъл. Билети за събитието можете да си закупите ТУК.

