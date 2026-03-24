Ирландия намали акцизите върху бензина и дизела във вторник в опит да ограничи рязкото поскъпване на горивата след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Акцизът върху дизела ще бъде намален с 20 евроцента на литър, а върху бензина - с 15 евроцента на литър, считано от полунощ до края на май, съобщи премиерът Майкъл Мартин.

Мярката е част от пакет на стойност 250 милиона евро, насочен към „смекчаване“ на удара върху домакинствата и бизнеса от „най-тежките последици от ценовия шок“, предизвикан от конфликта в Близкия изток.

От началото на март цените на бензина на дребно са се увеличили с над 25 евроцента на литър, а на дизела - с 55 евроцента, предаде АФП.

Пакетът включва и схема за данъчни облекчения за транспортните компании, както и удължаване на периода за изплащане на помощи за гориво за близо половин милион домакинства.

Правителството не обмисля въвеждане на режим на горивата, подобен на този в Словения, заяви Мартин пред журналисти в Дъблин.

Очаква се бензиностанциите да понижат цените, след като започнат доставки на горива с намален акциз.

Решението за дву-месечния срок на мярката е взето след обсъждания между лидерите на ЕС миналата седмица, като целта е да се приложат целенасочени и временни мерки за намаляване на натиска върху гражданите.

