Коментар на Флора Стратиева, Христо Мутафчиев и Божидар Русев
В първия ден от работната седмица в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова гостуваха тв водещата и влогър Флора Стратиева, актьорът Христо Мутафчиев и журналистът Божидар Русев. Те дебатираха по няколко теми.
Първата от тях беше свързана с посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в България.
Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия
След това гостите обсъдиха и предложението за 4-дневна работна седмица и приложимо ли е това у нас?
Цялото предаване гледайте във видеото.
