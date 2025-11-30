-
„Историите на Мария Йотова“: Проф. Нобору Кошизука - до 10 години новите технологии ще бъдат интегрирани в градската среда
Свилен за това, което "Остава"
Столична община мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за почистването на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"
С футбол в сърцето: Силвия Радойска развива женския футбол в България
Как се приготвя кисело зеле по германски (ВИДЕО)
Спортни новини (30.11.2025 - обедна)
Вижте историята на Веселина Фелдман – жена, която превръща най-тежкия период в живота си в мисия да помага на другите сред природата.
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с клиничен психолог, който заменя кабинета в медицинския център с поляните в подножието на Витоша и Плана планина.
„Да хванеш гората”: IT специалисти замениха компютрите с нивата (ВИДЕО)
След поредица от лични трагедии и останала сама с две малки деца, Веселина се озовава на житейски кръстопът - без жилище и без работа. В този момент тя взима импулсивното решение да последва детската си мечта и си купува кон, докато бебето ѝ е едва на 40 дни. Така, заедно с кобилата Зита, тя поставя началото на център за терапия с коне, където днес помага на деца с проблеми в развитието и аутизъм.
Цялата история на Веселина гледайте във видеото.
