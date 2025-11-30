Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща със

Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с клиничен психолог, който заменя кабинета в медицинския център с поляните в подножието на Витоша и Плана планина.

„Да хванеш гората”: IT специалисти замениха компютрите с нивата (ВИДЕО)

След поредица от лични трагедии и останала сама с две малки деца, Веселина се озовава на житейски кръстопът - без жилище и без работа. В този момент тя взима импулсивното решение да последва детската си мечта и си купува кон, докато бебето ѝ е едва на 40 дни. Така, заедно с кобилата Зита, тя поставя началото на център за терапия с коне, където днес помага на деца с проблеми в развитието и аутизъм.

Цялата история на Веселина гледайте във видеото.