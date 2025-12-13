Вегетарианските бургери и наденички се спасиха от забрана да се наричат така в Европейския съюз, след като срещу идеята се надигна широка вълна от възмущение. В нея се включи и легендарният музикант Пол Маккартни, известен като един от най-популярните вегетарианци в света.

83-годишният бивш член на „Бийтълс“ спира да яде месо още през 1975 г. и активно популяризира ползите от растителните храни. Маккартни и още осем британски депутати изпратиха писмо до Европейския парламент с молба да се откаже от тази промяна, тъй като тя може да засегне глобалния пазар на растителни продукти.

Още преди 13 години Пол Маккартни изпя, че е готино да не се яде месо в понеделник и оглави такава кампания. Тогава вегетарианството още не беше толкова популярно. Днес около 75 милиона жители на Европа не ядат месо, а консумацията на растителни алтернативи на месните продукти в ЕС е нараснала пет пъти през последните четири години.

Спорът раздели евродепутатите. Сифрид Фрис заяви: „Светът е пълен с проблеми, а какво правим ние в парламента? Говорим за наденички и дали можем да наречем тези на растителна основа, че са наденички. Всъщност, страхът е по-скоро от загубата на подкрепа от селскостопанските лобисти. Растителните храни стават все по-популярни и това създава напрежение сред традиционното земеделие.“

От друга страна, Селин Имар подчертаколко е важно потребителите да знаят какво точно ядат.

„Един стек, една пържола или една наденица са неща от месни суровини. Никакви лабораторно произведени заместители. Става въпрос за прозрачност и признание за труда на фермерите“, каза той.

Дебатите привлякоха и вниманието на търговските вериги, които също се обявиха против забраната, аргументирайки се, че клиентите вече са свикнали с наименования като „вегетариански бургер“ и „вегетарианска наденица“.

„Говорим за забрана на думата „бургер“, ако е направен от растителен протеин, а не от животински. Можехме да обсъждаме важни въпроси като климатичната криза или конфликти по границите, но вместо това се съсредоточаваме върху бургери, защото лобито на месопроизводителите се опитва да защити своите интереси“, коментира евродепутатът Анна Строленберг.

В крайна сметка въвеждането на забраната бе отложено за неопределено време, както се случи и през 2020 г., когато първоначално се опита да се прокара подобна промяна в ЕС.