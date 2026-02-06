В последния ден на работната седмица гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - медицинският специалист Калина Божилова, политическият анализатор Юри Велев и музикантът Дани Милев, изразиха своите позиции по няколко актуални теми.

16 дни, 16 дисциплини и общо 116 състезания – от днес до 22 февруари световният елит гледа към зимните олимпийски игри. А 20 български надежди мечтаят за медал. Ще бъде ли Господ българин и този път?

Втората тема, която коментаторите обсъдиха, е във връзка с одобряването на новия държавен пост "Служител по почтеността". Как държавните фирми ще се борят с корупцията?

Дискусиите вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова