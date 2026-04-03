Италианският министър-председател Джорджа Мелони започна изненадващо посещение в Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. Целта е да подкрепи „националната енергийна сигурност“ на фона на продължаващата война в Близкия изток, съобщи правителствен източник.

Мелони започна своята предварително необявена визита в пристанищния град Джеда на брега на Червено море, предаде АФП. Тя е първият лидер на държава от Европейския съюз или НАТО, който посещава региона.

Италия е силно зависима от вноса на енергия и наблюдава с нарастваща загриженост покачването на цените. Правителството намали акцизите върху горивата до 1 май в опит да ограничи скока на цените на бензина. На 25 март Мелони посети Алжир, който вече доставя около 30% от природния газ на Италия, с надеждата да увеличи вноса на газ.

Тя е и една от европейските лидери, най-близки до американския президент Доналд Тръмп, който призова страните, засегнати от селективната блокада на Иран над Ормузкия проток, да се намесят. Преди войната този жизненоважен морски маршрут осигуряваше около една четвърт от световната търговия с петрол по море и 20% от доставките на втечнен природен газ.

Редактор: Габриела Павлова