Екипът на Artemis II даде първите си интервюта от Космоса. Журналисти от ABC News и Fox News разговаряха с четиримата астронавти, които се отправят на път към Луната. Специалистът по мисията Джереми Хансен обаче съобщи за "малка изненада" по време на мисията. Получили съобщение за "предполагаем теч в кабината" за около 20 минути по време на маневра, която извежда кораба извън орбитата на Земята на път към Луната.

"Имаше момент на замисъл дали да отменим маневрата и да започнем да обличаме скафандрите си и след това да разберем как да се приберем у дома за ден или по-малко. Но за щастие, това беше просто малка аномалия и Хюстън ни помогна", разказа Хансен.

От Хюстън потвърдили, че виждат добро налягане в кабината, екипът извършил инжекционното изгаряне и продължил по пътя си към естествения ни спътник.

"Това е добър кораб. Ще бъде фантастично", добави специалистът по мисията.

В първия ден в орбита от NASA съобщиха за проблем с тоалетната на борда на Orion, който обаче бил отстранен. Катерина Кох каза, че тя е била "космическият водопроводчик".

"Обичам да казвам, че това е може би най-важното оборудване на борда, така че всички си отдъхнахме с облекчение, когато се оказа, че е наред. Мисля, че беше просто проблем с дългото седене и нуждата от малко време за загряване, nо първоначално си помислихме, че може би нещо е повредило двигателя, за щастие всички системи са в изправност", разказа Кох.

Астронавтите от „Артемис 2“ вече пътуват към Луната

Рийд Уазмън, командирът на мисията, определи спането на борда като "комично".

"Кристина спи с главата надолу в средата на апарата като прилеп. Виктор спи заклещен в едно малко кътче. Джереми спи изпънат на първа седалка, а аз спя под дисплеите, в случай че нещо се обърка. По-удобно е, отколкото си мислите, и е хубаво да спя отново в безтегловност. Всеки път, когато задремвах снощи, си представях, че се спъвам в бордюр и се събуждам. Така че тялото ми се аклиматизира отново. Минаха няколко години, откакто не съм бил тук горе", разказа Уайзмън.

Най-интересното за мисията „Артемис II”

Виктор Глоувър, пилотът на мисията разказа, че тази мисия определено ще бъде запомн

"Оттук горе изглеждате като едно цяло", каза пилотът на мисията Виктор Глоувър обръщайки се към американския народ.

"Наричаме невероятни нещата като "изтрелването към Луната" с причина, защото това ни събра и ни показа какво можем да направим когато оставим настрана, не просто различията си, когато обединим различията си и използваме всички силни страни, за да постигнем нещо велико.И така, тази мисия ще ни даде една от онези, които всички ще запомним и ще се държим до края на дните си. И се надявам, че хората ще се включат и ще ни дадат шанс", каза още Глоувър.

