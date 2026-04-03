Астронавтите на борда на мисията „Артемис 2“ вече пътуват към Луната, след като извършиха мощното включване на двигателя малко преди 3.00 ч. българско време. Маневрата, продължила 6 минути, изтласква космическия кораб от земното притегляне и го насочва към Луната. Тази задача се изпълнява от главния двигател на капсулата „Орион“.

„Артемис II“ – първата крачка към завръщането на човека на Луната



Малко след като астронавтите се насочиха към естествения ни спътник, от НАСА определиха операцията като „безупречна“ и съобщиха, че всички членове на екипажа се чувстват отлично.

„Маневрата беше изпълнена от екипа ни за управление на полетите в Хюстън и премина безпроблемно. Това беше последната голяма маневра по време на тази мисия. Оттук нататък законите на орбиталната механика ще отведат екипажа ни до Луната, към нейната обратна страна, и после обратно към Земята. Екипажът ни е в добро здраве, а космическият кораб се представя наистина отлично”, заяви ръководителят на програмата „Артемис“ на НАСА Лори Глейз.

