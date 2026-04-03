Корабът им изпълни маневра за отделяне от земното притегляне
Астронавтите на борда на мисията „Артемис 2“ вече пътуват към Луната, след като извършиха мощното включване на двигателя малко преди 3.00 ч. българско време. Маневрата, продължила 6 минути, изтласква космическия кораб от земното притегляне и го насочва към Луната. Тази задача се изпълнява от главния двигател на капсулата „Орион“.
„Артемис II“ – първата крачка към завръщането на човека на Луната
Малко след като астронавтите се насочиха към естествения ни спътник, от НАСА определиха операцията като „безупречна“ и съобщиха, че всички членове на екипажа се чувстват отлично.
„Маневрата беше изпълнена от екипа ни за управление на полетите в Хюстън и премина безпроблемно. Това беше последната голяма маневра по време на тази мисия. Оттук нататък законите на орбиталната механика ще отведат екипажа ни до Луната, към нейната обратна страна, и после обратно към Земята. Екипажът ни е в добро здраве, а космическият кораб се представя наистина отлично”, заяви ръководителят на програмата „Артемис“ на НАСА Лори Глейз.Редактор: Станимира Шикова
