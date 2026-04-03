Четирима астронавти излетяха миналата нощ от Флорида в рамките на мисията „Артемис 2“ на НАСА. Това е първият полет на човечеството до Луната от 1972 г. насам.

Кои са интересните моменти от мисията, разказва Марша Дън от АП.

Четиримата астронавти ще обиколят Луната и ще се върнат обратно към Земята. Няма да има кацат за лунна разходка — само бързо отиване и връщане, продължаващо по-малко от 10 дни.

Мисията до Луната потегли успешно

НАСА обещава нови отпечатъци от ботуши в сивия лунен прах, но преди това ще има няколко тренировъчни мисии. Това е тестов полет с астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен.

Кратък преглед на мисията „Артемис II”:

Екипажът е разнообразен и международен. Луната е на път да посрещне първата жена, първия чернокож и първия астронавт, който не е американец.

Кристина Кох вече държи рекорда за най-дълъг единичен космически полет от жена. По време на своята 328-дневна мисия на Международната космическа станция през 2019–2020 г. тя участва и в първата изцяло женска космическа разходка.

Виктор Глоувър е първият цветнокож астронавт, живял и работил на МКС (2020–2021). Той е и сред първите астронавти, изстреляни със SpaceX.

Астронавтът от Канадската космическа агенция Джереми Хансен, бивш пилот на изтребител, е единственият новак на мисията.

Командир е Рийд Уайзман. Той пенсиониран капитан от флота, живял е на МКС през 2014 г., а по-късно е ръководил корпуса на астронавтите на НАСА - елитна група от професионалисти, базирана в космическия център „Джонсън" в Хюстън, обучени за пилотирани космически полети.

Възрастта на всичките астронавти е между 47 и 50 години.

Ракетата „Спейс Лонч Систъм” е по-мощна от „Сатурн V”

Новата ракета на НАСА е висока 98 метра и е по-ниска от „Сатурн V”, но по-мощна при изстрелване, благодарение на два странични ускорителя. На върха ѝ се намира капсулата „Орион” с астронавтите.

Направена от рециклирани двигатели и други части от космически совалки, „Спейс Лонч Систъм” използва същото гориво - течен водород. Течове обаче многократно приземяваха совалките. Същата беше и причината за спирането на първия тестов полет на „Спейс Лонч Систъм” без астронавти през 2022 г. Повече от три години по-късно „Артемис II” се сблъска със същия проблем по време на зареждане през февруари, пропускайки първия прозорец за изстрелване. Допълнителни проблеми изместиха мисията за април.

Moonwalkers: Кои са астронавтите, стъпили на Луната (СНИМКИ)

Полетът

В първите 25 часа от полета космическият кораб ще остане в орбита около нашата планета. Астронавтите ще тестват как работят няколко системи и за първи път ще управляват техниката ръчно.

Ако всичко върви по план, основният двигател на „Орион” ще изстреля екипажа около Луната, на около 393 000 километра разстояние. Траекторията „свободно връщане“, станала емблематична при аварията с „Аполо 13", използва гравитацията на Земята и Луната, за да „завърти“ космическия кораб и да го върне обратно към Земята, без необходимост от продължителна работа на главния двигател и намалявайки така нуждата от гориво.

На шестия ден от полета „Орион” ще достигне най-далечната си точка — около 8000 километра отвъд Луната. Това ще надмине рекорда на „Аполо 13", а астронавтите на „Артемис II” ще станат пътешествениците, стигнали най-далеч някога. След това екипажът ще се отправи директно към Земята и ще се приводнят на десетия ден.

Какво да очакваме по време на прелитането

Екипажът на „Артемис II” може да види досега невиждани места от обратната страна на Луната, като по време на най-близкия момент тя ще изглежда с размер на баскетболна топка на една ръка разстояние. Те вече изучават карти и сателитни изображения. Техен „лунен наставник“ е геоложката на НАСА Келси Йънг, която ще наблюдава мисията от контролния център в Хюстън.

„Луната е нещо, което обединява всички. Това, което правим с тази мисия, ще я доближи още повече до хората по целия свят", казва тя.

Освен професионални камери, астронавтите ще носят и най-новите смартфони. Новият директор на НАСА Джаред Айзъкман ги добавя към мисията, с надеждата да се получат вдъхновяващи фотографии.

Завръщане на Земята

Мисията „Артемис II” ще завърши с приводняване в Тихия океан. Първо обаче всички погледи ще бъдат насочени към топлинния щит на „Орион”, когато капсулата навлезе в атмосферата. Той е проектиран да защитава екипажа от екстремните температури при повторно навлизане в земната атмосфера. Именно той понесе най-сериозни щети по време на теста през 2022 г. Въпреки че за бъдещи мисии се разработва подобрена версия, „Артемис II ще използва оригиналния дизайн.

НАСА ще ограничи топлинното натоварване чрез по-кратко навлизане в атмосферата. Военноморски спасителни кораби ще бъдат разположени край бреговете на Сан Диего, където „Орион” ще се приводни с парашути.

