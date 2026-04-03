"Полумаратон София" се завръща на 5 април (Цветница) с 3 нови сертифицирани трасета и детски бягания.

Събитието има за цел да усили масовия спорт и се организира от Спортен клуб „Бегач“ и Столична община. Предходните издания на маратона са през 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 година.

Всички трасета са сертифицирани от World Athletics, а при подбора им организаторите са се постарали да са равни и достъпни и да минават през най-красивите забележителности на София.

Трасетата са три :

• 5 км - започва в 9:10 ч.

Стартът е на площад Александър Невски. Трасето продължава по следния маршрут - Софийски ениверситет "Св. Климент Охридски", "Орлов мост", ул. "Гурко", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Витоша", църквата „Света Неделя“, бул. "Цар Освободител". Финалът е пред храм "Александър Невски".

• 10 км - започва в 9:10 ч.

Маршрутът е като този на 5-километровото, но с отбивка по бул. "Тодор Александров" и кръгче на "Лъвов мост".

• 21,1 км - започва в 9:00 ч.

Карта: Официален профил на Столична община във Facebook

Стартът е на площад "Александър Невски". Трасето продължава по следния маршрут - "Орлов мост", отбивка до Южен парк, паметника на Васил Левски, моста "Чавдар", бул. "Витоша", бул. "Тодор Александров", църквата "Света Неделя", "Лъвов мост", бул. "Цар Освободител" и финал.

Минимаратонът започва в 11:00 ч.

Награждаването ще се състои след финала на трасетата в 12:00 ч.

⇒ Във връзка с маратона от Столична община обяви, че от 9.00 до 12.00 часа на 5 април ще бъде въведена временна организация на движението.

• Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства:

От 12.00 часа на 04.04.2026 г. до приключване на полумаратона на 05.04.2026 г. на северните дъги на пл. "Св. Александър Невски":

- всички паркинги на пл. „Св. Александър Невски“;

- на ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и пл. „Св. Александър Невски“;

- по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Черни връх“;

- по бул. „Витоша“ между бул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Бяла черква“;

- по бул. „Кн. Мария Луиза“ между бул. „Тодор Александров“ и пл. „Лъвов мост“;

- бул. „Патриарх Евтимий“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Витоша“;

- по бул. „Тодор Александров“ между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Кн. Мария Луиза“.

• От 04:30 ч. до 11:30 ч. на 05.04.2026 г. частично се променят маршрутите на някои линии на обществения транспорт:

- Трамвайни линии: 1, 6, 12, 18, 20, 22, 27

- Тролейбусни линии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

- Автобусни линии: 3, 9, 11, 20, 21, 22, 60, 61, 72, 75, 76, 78, 79, 84, 85, 86, 94, 120, 204, 213, 280, 285, 304, 305, 309, 310, 404, 413, 604, Х43

