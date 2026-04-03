„Получихме справката от МВР и това, което министър Емил Дечев вече обяви публично е официализирано в нея - а именно, че градският прокурор на София Емилия Русинова е напускала страната или се е връщала у нас, заедно с Петьо Петров - Пепи Еврото. Когато са осъществявни въпросните пътувания, той вече е бил осветен като лидер на криминалната мрежа "Осемте джуджета". Това каза в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS правосъдният министър Андрей Янкулов.

"Русинова има пътувания и с Кристиян Христов - подставеното лице, което вследствие на дейността на мрежата на Петров се оказва собственик на един доста сериозен бизнес с асансьори", каза още Янкулов и добави, че на база на тази информация от МВР могат да се установят и други връзки.

Правосъдното министерство е получило справката за пътуванията на Емилия Русинова и Петьо Еврото

"Двете пътувания са юни и август 2021 г. - повече от година след публикуването на първата от четирите "серии" на "Осемте джуджета", обясни министърът. И заяви, че в момента се подготвя предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова. То трябва да бъде отправено към прокурорската колегия на ВСС.

МВР проверява и кой още е пътувал с Русинова и Петров, както и чия собственост са автомобила, с който те са напуснали страната. Етичната комисия на Прокурорската колегия също се самосезира.

Казусът "Пепи Еврото и прокурор Русинова"

"Много притеснително обстоятелство е, че само и единствено Софийска градска прокуратура е компетентна да се занимава с разследвания за корупция сред високопоставени длъжностни лица, в това число и магистрати. Въпросната градска прокуратура, която трябва да разследва корупция, се оказва в момента ръководена от Русинова, която от своя страна доказано е имала някакви отношения пет години назад във времето с осветен като лидер на корупционна мрежа в същото това правосъдие", коментира Янкулов.

Той коментира сигналът за натиск и заплахи от българския европейски прокурор Теодора Георгиева, подаден до него и касаещ евентуални действия и на градския прокурор, и на фактическия главен прокурор.

"Теодора Георгиева каза, че е била заведена в ресторанта Осемте джуджета и представена на този кръг от Русинова. Това нещо каза преди около месец. Никакъв коментар нямаше от Русинова по тази тема, което можем да приемем за потвърждаване чрез мълчание на тази изнесена информация. Ако това не е вярно, Русинова досега трябваше да го е отрекла многократно", заяви правосъдният министър и допълни, че мълчанието е крайно смущаващо и недопустимо за лице на такава висока публична позиция.

"Освен документалното потвърждение на близостта между Петьо Петров и Емилия Русинова, че са пътували заедно в един автомобил, освен свидетелствата на Теодора Георгиева, имаме и снимка на Русинова пред ресторанта Осемте джуджета в компанията на Петьо Петров", каза той.

Станкушев: Мълчанието по случая „Русинова“ крие страхове и зависимости

"За съжаление, когато Русинова беше избрана за титуляр градски прокурор на София, бяха известни данните за нейни снимки с Петьо Петров пред ресторанта Осемте джуджета. Имахме тези данни за снимките, имали сме данни и от наказателни производства, водени назад през годините, където отново е имало свидетелски показания, уличаващи Русинова. Недопустимо е от кадровия орган, който е запознат с тази информация", коментира Янкулов.

Той заяви, че когато има толкова смущаваща публична информация, кадровият орган трябва да даде адекватен отговор пред обществото защо игнорира тази информация и назначава съответното лице на съответната длъжност. "Това нещо не беше направено и това за пореден път дескредитира кадровата дейност на ВСС", посочи Янкулов.

Казусът "Хемусгейт"

"Проблемът тук е на цялостната конструкция на наказателния процес, особено на досъдебната му фаза, в България. Тази конструкция дава изключително голяма неконтролирана и небалансирана власт на прокурора. Когато има едно неприключило наказателно производство този прокурор, който ръководи, може да се позове на закона и да каже, че няма да дава никаква информация за това какво се случва, защото ще попречи на разследването, дори на държавни органи, които биха изискали такава информация. Решенията, които се взимат там се случват на тъмно, възможностите за контрол са крайно ограничени. Това ни изправя пред положението, пред което институционално е изключително трудно да се изясняват някакви обстоятелства от външен субект на това разследване", каза той.

Янкулов отбеляза още, че в едно от предложенията, които Правосъдното министерство прави, се предвижда задължителен съдебен контрол върху постановления на прокуратурата за прекратяване и спиране на корупционни престъпления, както и върху постановленията на специалния прокурор, разследващ главния прокурор.

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни и включват морални норми

Казусът "Сарафов"

"Това, което мога да идентифицирам е, че действително се оказва в нашата институционална среда, че въпросът за главния прокурор трябва да се реши политически. Животът ни го доказва, събитията, които наблюдаваме ни доказват, че решението какво да се случи с главния прокурор се оказва политическо решение. Каква ще е съдбата на Сарафов явно ще се решава в зависимост от политическата конфигурация в следващото НС. Това е много притеснителен факт за мен за състоянието на правосъдието в България", каза Янкулов.

"То демонстрира зависимостта на правосъдието - точно това, срещу което се борим. След като правосъдната система не може да реши този толкова ясен казус, какво остава и как ще подхожда тя по казусите, които не са чак толкова явни за всички нас. Този казус е кристално ясен и няма нито една смислена причина, която да налага оставането на Борислав Сарафов в кабинета на главния прокурор като фактически и.ф. на главен прокурор", заяви служебният правосъден министър.

