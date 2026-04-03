На някои от тях се вижда дори Северното сияние

Екипажът на „Артемис II” направи нови снимки на Земята. На някои от тях се вижда дори Северното сияние.

„Спрете за миг, докато екипажът на Artemis II поглежда назад към нашата планета, видяна през прозореца на капсулата „Орион“. Това сме ние, заедно, поглеждащи към астронавтите, които пътуват към Луната в името на цялото човечество”, пишат в своя Instagram профил от НАСА.

Снимка: NASA, БТА

На един от кадрите се вижда Земята, озарена от впечатляващи сини и кафяви нюанси. Зелена полярна светлина дори осветява атмосферата на север.

Въпреки че планетата ни заема само малка част от друга снимка, тя е най-яркият обект на кадъра от капсулата.

