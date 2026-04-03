Екипажът на „Артемис II” направи нови снимки на Земята. На някои от тях се вижда дори Северното сияние.

„Спрете за миг, докато екипажът на Artemis II поглежда назад към нашата планета, видяна през прозореца на капсулата „Орион“. Това сме ние, заедно, поглеждащи към астронавтите, които пътуват към Луната в името на цялото човечество”, пишат в своя Instagram профил от НАСА.

Снимка: NASA, БТА

На един от кадрите се вижда Земята, озарена от впечатляващи сини и кафяви нюанси. Зелена полярна светлина дори осветява атмосферата на север.

Even in darkness, we glow.



In this image of Earth taken by the Artemis II crew, we can see the electric lights of human activity. In the lower right, sunlight illuminates the limb of the planet. pic.twitter.com/kWcjHFvoDM — NASA (@NASA) April 3, 2026

Въпреки че планетата ни заема само малка част от друга снимка, тя е най-яркият обект на кадъра от капсулата.

