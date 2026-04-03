Един човек е загинал, а четирима са ранени при пожар в газов комплекс в Абу Даби, след като падащи отломки от прихваната ракета са предизвикали пожар в петък, съобщи правителственото медийно бюро.

Жертвата е египетски гражданин, загинал по време на евакуацията на обекта. Сред ранените са двама пакистански и двама египетски граждани, получили леки наранявания.

Властите съобщиха също за значителни щети по съоръженията.

