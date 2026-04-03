Иран удари рафинерия в Бахрейн (ВИДЕО)
Тръмп след спасителната операция: Пилотът от сваления F-15 в Иран е в безопасност и в добро състояние
Конфликтът в Близкия изток: Войната в Иран навлиза във втория си месец
Иран обяви „ценна награда“ за залавянето на пилот от свален американски изтребител
Иран съобщи, че е свалил американски изтребител
Доналд Тръмп отново заплаши с удари по инфраструктурата на Иран
Причината - обстановката в Близкия изток
Министерството на външните работи съобщава, че във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток препоръчва на българските граждани в Кувейт да напуснат страната при първа възможност.
Към момента търговските полети от Кувейт са преустановени. Напускането е възможно по суша през Саудитска Арабия, откъдето има действащи полети.
♦ От МВР дават и важни насоки и препоръки:
- Осигурете си виза за Саудитска Арабия предварително
- Свържете се с лицензирани транспортни компании за придвижване
- Следете указанията на местните власти
♦ Препоръчва се:
- Да разполагате с храна, вода и лекарства
- Да сте в готовност при въздушна тревога
- Да се придържате към указанията за безопасност
♦ При нужда от съдействие:
Посолство на България в Кувейт:
+965 253 144 58 / +965 253 144 59
Спешен телефон: +965 949 528 95
Embassy.Kuwait@mfa.bg
♦ Ситуационен център (24/7):
+359 2 948 24 04 / +359 2 971 38 56
crisis@mfa.bg
Регистрирайте се в платформата „Пътувам за…“, за да получите бърза помощ при нужда.
Междувременно най-малко 12 души бяха ранени в емирство Абу Даби в резултат на паднали отломки след прехващане на атака, съобщи правителствената медийна служба.
Инцидентът в района Аджбан. Пострадали са непалски и индийски граждани.
