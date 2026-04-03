Причината - обстановката в Близкия изток

Министерството на външните работи съобщава, че във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток препоръчва на българските граждани в Кувейт да напуснат страната при първа възможност.

Към момента търговските полети от Кувейт са преустановени. Напускането е възможно по суша през Саудитска Арабия, откъдето има действащи полети.

♦ От МВР дават и важни насоки и препоръки:

 - Осигурете си виза за Саудитска Арабия предварително
 - Свържете се с лицензирани транспортни компании за придвижване
 - Следете указанията на местните власти

♦ Препоръчва се:

 - Да разполагате с храна, вода и лекарства
 - Да сте в готовност при въздушна тревога
 - Да се придържате към указанията за безопасност

♦ При нужда от съдействие:
Посолство на България в Кувейт:
+965 253 144 58 / +965 253 144 59
Спешен телефон: +965 949 528 95
Embassy.Kuwait@mfa.bg

♦ Ситуационен център (24/7):
+359 2 948 24 04 / +359 2 971 38 56
crisis@mfa.bg

Регистрирайте се в платформата „Пътувам за…“, за да получите бърза помощ при нужда.

Междувременно най-малко 12 души бяха ранени в емирство Абу Даби в резултат на паднали отломки след прехващане на атака, съобщи правителствената медийна служба.

Инцидентът в района Аджбан. Пострадали са непалски и индийски граждани.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: БГНЕС

