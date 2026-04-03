Ден на траур е обявен днес в община Несебър, за да се почете паметта на починалия при жесток побой в центъра на Слънчев бряг Стефан Денев. Мъжът издъхна след скандал между две компании в дискотека. След като били изведени от охранителната фирма извън заведението, компаниите се разделила. Но качилите се в такси мъже от село Оризаре забелязали движещия се по улицата Стефан, който бил сам, спрели колата и последвала саморазправа. За престъплението е задържан 36-годишният Живко Георгиев от Оризаре. Повдигнато му е обвинение за умишлено убийство.

А днес приятелите и близките на починалия мъж организират мирно шествие с искане за справедливост. Те не са убедени, че виновникът за убийството е само един.

"Скандалът не беше между нашите две компании. Всичко стана много бързо и се разви за секунди – силна музика, тъмнина, блъскане, бутане. Успяхме да потушим напрежението и да изведем хората навън. Разделихме ги. Имаше обиди, неразбирателства", обясни в "Здравей, България" Георги Цанев, който празнувал рождения си ден и бил в една компания с починалия.

След фаталния побой в община Несебър: Каква е причината за възникналия спор и последвалото убийство

Той уточни, че част от компанията хванала такси в посока Свети Влас, а Стефан продължил към Несебър. "Каза, че се прибира, защото приятелката му има апартамент на около 200 метра от мястото на инцидента", разказа Георги.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Приятелката на Стефан - Росица Стоянова, призова за подкрепа. "Искаме цялата истина. Искаме да бъдат разкрити и другите, които са участвали в това убийство, защото всички знаем, че обвиняемият не е бил сам. Защо ги прикриват?", попита жената.

Тя сподели, че след 11 опита за инвитро в момента вече е бременна. "Той успя да се радва на тази хубава новина само 10 дни", заяви Росица със сълзи на очи.

Ден на траур в Несебър заради смъртта на служител на общината, пребит до смърт

Майката на Стефан също поиска справедливост. "Искам да получат заслуженото наказание. Той беше изключително добър човек. Винаги е помагал, никога не е създавал конфликти. Фактът, че толкова много хора се събраха тук, показва колко уважаван беше. Няма да ми върнат детето, но искам всички, които са участвали, да бъдат наказани. Не е бил само един човек", категорична е г-жа Денева.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Мирното шествие с искане за справедливост тръгва в 17:30 ч. от Районното управление в Слънчев бряг. Близки и приятели ще изминат маршрута, за да запалят свещ на мястото, където Стефан губи живота си.

