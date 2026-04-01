Младият мъж издъхна след скандал между две компании в Слънчев бряг и последвала саморазправа
Община Несебър обяви 3 април за Ден на траур заради смъртта на техен колега след жесток побой в Слънчев бряг. Загиналият Стефан Денев бил дългогодишен служител в Общинското звено по самоохрана. От администрацията изказват съболезнования на семейството и близките му.
Денев почина на 29 март след скандал и последвал побой. За престъплението е задържан 36-годишният Живко Георгиев от село Оризаре. Повдигнато му е обвинение за умишлено убийство.
В петък, от 17:30 ч., близки и роднини на починалия организират мирен протест пред РУ-Слънчев бряг с настояване за справедлива присъда.
