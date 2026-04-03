Установените случаи на морбили от началото на годината до момента са 73, според информация на Здравното министерство. Заболелите са на възраст от 0 до 48 г., като 68 от тях са деца. Най-висока е заболяемостта при децата под 1 г. - 24,35 заболели на 100 000 население. По първоначални данни, при 61 от случаите е установена връзка с болен.

Заболелите са от пет области - Враца, Ловеч, Плевен, София-град и София област, като най-много случаи (83,5%), са на територията на област Враца. "Правим всичко възможно, за да няма национална епидемия. Повечето от заболелите са деца в регионите, които досега са били наблюдавани, включително и в София", посочи служебният здравен министър Михаил Околийски.

Броят на заболелите е висок предвид нивото на защита на съществуващите ваксини. Първата доза се поставя, когато детето навърши 13 месеца, втората доза - когато вече е на 12 години. Здравните експерти са на мнение, че наличието на болестта у нас говори за спад в задължителните имунизации.

Всички, които са диагностицирани, са в лечебни заведения, за да се лекуват и за да се ограничат контактите им. "Проблемът е, че в двата региона - Враца и Плевен, вече са заети почти всички болнични легла и се надяваме, че ще се успокои тенденцията от новорегистрирани, за да не се претовари здравната система", изтъкна доцент Околийски.

И допълни: "Общопрактикуващите лекари и здравните медиатори са на терен, като най-важното за ограничаване на проблема е ваксиналното покритие. Акцентираме върху това родителите да знаят колко е важно да се ваксинират децата им. Почти всички от диагностицираните с морбили нямат ваксина". По думите му всички необходими медикаменти за лечението са налични.

Две малки деца са сред установените случаи на заразата, като едното е на 7-8 месеца, а другото – на година и половина. „Малкото дете още не е достигнало възрастта, в която може да бъде ваксинирано, а другото не е имунизирано“, обясни изпълнителният директор на СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ д-р Тома Томов. По думите му при едното дете е имало забавяне в поставянето на диагнозата, след като е преминало през няколко лечебни заведения.

Въпреки че децата са без усложнения, лекарите предупреждават, че заболяването не бива да се подценява. Симптомите включват хрема, кашлица, конюнктивит, висока температура и характерен обрив. „Към момента случаите изглеждат изолирани, но ваксиналното покритие не е достатъчно, за да гарантира, че тази силно заразна болест няма да се разпространи“, подчерта д-р Томов.

Според вирусолога проф. Тодор Кантарджиев обаче обхватът на имунизациите остава тревожно нисък. „Притеснителен е фактът, че има неваксинирани. Най-важното сега е колкото се може повече деца да бъдат имунизирани“, заяви той и допълни, че риск от заразяване съществува още в кърмаческа възраст.

Здравните власти продължават да следят ситуацията. Експертите предупреждават, че при ниско ваксинационно покритие съществува реален риск от по-широко разпространение на заболяването.

В „Интервюто в Новините на NOVA” инфекционистът доцент Трифон Вълков обясни, че целта е 95% ваксинално покритие. Всичко под тези проценти е предпоставка за развитие на епидемия.

Тези, които се приемат за завършен курс на имунизация, са с две игли. В момента, по данни на Националния център по заразни и паразитни болести, те са някъде около 90%. С една игла са под 85%, обясни доцент Вълков.

Той допълни, че вирусът е изключително заразен. По думите му има предпоставки за по-тежка епидемична обстановка.

„Морбили сами по себе си представляват облигатен патоген, което означава, че по подобие на грипа няма вариант, в който при среща с този вирус да не се разболеете, ако не сте ваксинирани. Проблемът е, че може да се стигне до тежки усложнения. Те са свързани както с дихателната система, така и с нервната система. Морбили води до „изтриване“ на имунната памет и създава предпоставки за развитие на други заболявания, включително такива, които вече сме преболедували и към които имаме имунитет. Едно от най-тежките усложнения по отношение на нервната система е възможността години след преболедуване от морбили да се развият усложнения, които могат да костват живота на пациента”, каза доц. Вълков.

„Последните данни сочат, че дори след поставяне на две дози, при известен процент от населението години по-късно – след около 12–14 години – се създават предпоставки за отслабване на имунитета и при среща с вируса човек може да развие т.нар. митигирана форма на морбили”, поясни доц. Вълков. И допълни, че е необходимо да се обсъди въпросът за поставяне на бустерни дози.