Китай изстреля в Космоса експериментално оборудване за пет медицински проучвания, свързани със създаването на първата космическа болница в света.

Проектите са изведени в орбита със специален тестов космически апарат. Ракетата-носител е изстреляна от северозападен Китай. На борда се намира тестовият товарен кораб.

Екипажът на „Артемис II” направи нови кадри на Земята (СНИМКИ)

Целта е да се разработят технологии за медицинско наблюдение и поддържане на живота в космоса. Акцентът е върху превенцията и лечението на заболявания при астронавти. Очакваната продължителност на експеримента е три години.

