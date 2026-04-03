Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев наградиха полицаите, спасили дете от падане от осмия етаж на жилищен блок в Ямбол . След церемонията в сградата на областната дирекция в Ямбол, отличените обявиха пред журналисти, че даряват колективната си награда от 1230 евро на двете невръстни деца, които бяха оставени без надзор от родителите си и така се стигна до рисковата ситуация.

"Едно наистина опасно събитие беше предотвратено, благодарение на смелостта и героизма на нашите колеги, действали с риск за живота си", заяви Дечев.

Снимка: БТА

Младши инспектор Мартин Петров, който рискува живота си, за да спаси детето, получи награда за проявената храброст – почетно отличие на МВР за доблест и заслуга – III степен, придружено с парична награда в размер на една минимална работна заплата за страната.

Снимка: БТА

„Благодарим за тези награди, те означават, че нашата работа е оценена и ни дават мотивация и занапред да работим. На мен лично ми стига и наградата, че спасихме детето. С колегите решихме да дарим колективната си парична награда в помощ на децата“, каза той пред журналисти.

За проявена инициативност, висок професионализъм и съществен принос при изпълнение на служебната задача по спасяване на детето, с почетен знак на МВР – III степен, бяха наградени инсп. Иван Топалов и инсп. Петър Облаков. Със заповед на министъра бяха отличени още инсп. Милена Андреева, мл. инсп. Ивайло Димитров, мл. инсп. Даниел Петров, мл. инсп. Красимир Москов.

Отличен от вътрешния министър с почетен медал на МВР беше и Диньо Ганев – съседът, предоставил достъп до жилището си и съдействал на полицаите в рисковата ситуация.

Редактор: Цветина Петрова