Най-малко осем души бяха убити днес при руски удари в цяла Украйна, включително при „масирана атака“ с ракети и дронове близо до столицата, предаде "Асошиейтед Прес", като се позова на местните власти.

Украински официални представители заявиха, че Кремъл променя тактиката си, за да причини повече страдания на цивилното население, като е започнал да атакува през деня и се подготвя да вземе на прицел още ключова инфраструктура.

Володимир Зеленски даде знак, че Киев е отворен за потенциално великденско прекратяване на огъня. Той също така каза, че Украйна се подготвя за промяна в тактиката на Русия и че според разузнавателна информация атаките в бъдеще няма да вземат на прицел само енергийната инфраструктура.

Цял ден на атаки: Русия нанесе серия от удари по Харков

Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му снощи са свалили 192 украински дрона над Русия и Крим.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига написа в публикация в „Екс“, че „почти 500 дрона и ракети“ са били използвани при атаки срещу Украйна снощи. „Ето как Москва отговаря на предложенията на Украйна за великденско прекратяване на огъня - с жестоки атаки“, добави той.

Зеленски каза по-рано, че е предал на Москва чрез американските посредници предложение за прекратяване на огъня по Великден. Той добави, че отговорът на Кремъл остава неясен. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по-рано тази седмица заяви, че Москва иска трайно мирно споразумение, а не временно примирие.

Руският президент Владимир Путин едностранно обяви прекратяване на огъня за срок от 30 часа на Великден миналата година, но всяка от страните обвини другата, че го е нарушила, отбелязва АП.

Редактор: Цветина Петрова