До късно през нощта са продължили руските удари срещу Харков. През целия ден вторият по големина град в Украйна е бил атакуван с дронове, съобщават местните власти. Някои от ударите са предизвикали пожари. Има и ранени хора, включително 8-годишно момиче.

В Запорожие друга руска атака е нанесла щети на жилищен блок и местен бизнес.

Кметът на Москва Сергей Собянин пък написа, че противовъздушната отбрана е свалила украински дрон, който бил насочен към столицата малко след полунощ.

Убиха отговорник за наборната служба в Украйна, докато раздава повиквателни

