Пътешествието до Карибите продължава. Днешната спирка е Коста Рика. Стоян Нешев ни показва къде заедно живеят крокодили и ленивци.

Каква е разликата между кайман и крокодил? Оказва се - в муцуната. Кайманите имат по-широка и заоблена, за разлика от заострената на крокодила. Крокодилите пък са по-големи от кайманите на Коста Рика.

Там може да открием и емблематичния за страната ленивец. На това животно му е необходим месец, за да смели едно листо. Слизат от дърветата само веднъж в седмицата, за да отидат до тоалетна.

