Близо 53% от имащите право на глас у нас заявяват, че ще отидат до урните на 19 април - с 2% повече от регистрираните в предходното проучване преди началото на кампанията. Това сочат данните от национално представително изследване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 20.03.2026 г.- 30.03.2026 г. чрез стандартизирано персонално интервю лице в лице с използване на таблети (TAPI). Обхванати са 820 пълнолетни граждани на България, като извадката е формирана по квоти за пол, възраст, образование и тип населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната, като максималната статистическа грешка е ±3,5% при 95% гаранционна вероятност. Проучването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Проучването сочи, че пет са сигурните формации в следващия парламент. Първа политическа сила с отчетлива преднина сред решилите за кого ще гласуват е „Прогресивна България“ - 27,7%. В сравнение с регистрираните 29,8% в проучването от февруари, се забелязва известен спад, но това все още не дава основания да се смята, че е налице устойчива тенденция. По-скоро се проявява волатилността в електоралния ръст на тази формация, върху която влияе тяхната вяла предизборна кампания досега и късното обявяване на наименованието на коалицията.

Има ли промени в разгара на предизборната кампания?

Втора политическа сила, с 22,8% от вота на решилите за кого ще гласуват, са ГЕРБ-СДС, при които се забелязва известна предизборна мобилизация. В хода на кампанията ще стане ясно дали тя е устойчива и ще може ли да скъси още дистанцията с първия.

На трето място сред решилите за кого ще гласуват са ПП-ДБ с 10,6%. Формацията продължава да търпи електорални щети от случая „Петрохан“, но запазва шансове да мобилизира протестен вот, който би повишил настоящия резултат.

На четвърта позиция сред решилите за кого ще гласуват е ДПС с 10,4%. В реална изборна ситуация тази формация традиционно показва капацитет за електорална мобилизация, което би могло да надгради това ниво на подкрепа.

Петият сигурен участник в следващото Народно събрание е партия „Възраждане“, която през първата третина на кампанията регистрира леко повишаване на подкрепата - 6,3%. Това се дължи преди всичко на по-ясното им позициониране спрямо „Прогресивна България”, което мотивира електоралното им ядро.

Под 4-процентната изборна бариера и с различна степен на вероятност за влизане в парламента са няколко формации. „БСП-Обединена левица” регистрира 2,9% подкрепа, но при подходяща кампания и успешно отграничаване от „Прогресивна България“ има електорален резерв за преодоляване на изборната бариера.

В началото на кампанията получава видимост на електоралния терен и нов политически субект - коалиция „Сияние“ с 2,9%, която в периода на проучването изпреварва ИТН - 2,8%, МЕЧ – 2,7%, „Величие“ - 1,8%, АПС - 0,9%, „Синя България“ - 0,9%.

Проучването е проведено чрез стандартизирано персонално интервю лице в лице с използване на таблети (TAPI). Обхванати са 820 пълнолетни граждани на България, като извадката е формирана по квоти за пол, възраст, образование и тип населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната, като максималната статистическа грешка е ±3,5% при 95% гаранционна вероятност. Проучването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

