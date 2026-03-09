Нова парламентарна конфигурация и сериозно преразпределение на електоралната подкрепа очертава национално представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено между 10 и 28 февруари 2026 г. Според изследването около 51% от българите декларират готовност да гласуват на предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Сред избирателите, които вече са решили за кого ще гласуват, формацията на Румен Радев получава 29,8% подкрепа. Това я поставя на първо място, макар и засега без достатъчно подкрепа за самостоятелно парламентарно мнозинство.

Данните показват, че голяма част от подкрепата за тази формация идва от преразпределение на избиратели от други партии, а не толкова от мобилизация на негласували. Най-значим приток се отчита от:

• 62,5% от гласувалите за "БСП – Обединена левица" на изборите през октомври 2024 г.;

• 46,7% от избирателите на „Възраждане“;

• 30% от избирателите на МЕЧ;

• 20,7% от гласувалите за ПП–ДБ.

Снимка: "Галъп"

Според анализаторите подкрепата за формацията на Радев може да претърпи значителни промени в хода на кампанията – както ръст, така и спад – в зависимост от фактори като кандидатски листи, послания и способността да бъдат привлечени негласували избиратели.

На второ място се нарежда коалицията ГЕРБ–СДС с 19,6% подкрепа сред решилите за кого ще гласуват. Данните показват, че формацията на Бойко Борисов успява да съхрани стабилността на своето електорално ядро. Дали разликата с първата политическа сила ще бъде намалена, ще зависи основно от ефективността на предизборната кампания.

Третата позиция заема коалицията ПП–ДБ с 11%, като при нея се наблюдава низходяща тенденция. Според изследването влияние върху този спад оказват скандалите около случая „Петрохан“, както и асоциирането на формацията със служебното правителство. Анализаторите посочват, че евентуална мобилизация на протестен вот може да подобри резултата им.

Непосредствено след тях се нарежда "ДПС – Ново начало" с 10,9% подкрепа. Традиционно движението има потенциал за силна мобилизация на електората си в предизборен период, което може да доведе до по-висок резултат.

Партия „Възраждане“ получава 6% подкрепа. Въпреки отчетения спад спрямо предишни периоди, формацията остава стабилно над 4-процентната бариера за влизане в парламента.

Под нея, с различна степен на шанс за парламентарно представителство, се нареждат:

• МЕЧ – 3,3%

• "БСП – Обединена левица" – 2,9%

• „Има такъв народ“ – 2,8%

• „Величие“ – 2,2%

С около 1% подкрепа партия АПС би останала извън състава на бъдещото Народно събрание, ако изборите се провеждаха в момента.

Проучването е проведено чрез стандартизирано персонално интервю лице в лице с използване на таблети (TAPI). Обхванати са 800 пълнолетни граждани на България, като извадката е формирана по квоти за пол, възраст, образование и тип населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната, като максималната статистическа грешка е ±3,5% при 95% гаранционна вероятност. Проучването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Редактор: Дарина Методиева