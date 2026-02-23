Агенция „Тренд“ представи актуалните електорални нагласи в обществото. Ако изборите бяха днес, 32,7% от участващите бяха гласували за формация на Румен Радев, 20,4% - за ГЕРБ-СДС, 10,9% - за „Продължаваме Промяната - Демократична България“, 10,5% - за „ДПС-Ново начало“, 7,8% - за „Възраждане“, 3,8% - за „БСП – Обединена левица”, 3,6% - за МЕЧ, 2,5% - за „Има такъв народ”, 1,7% - за „Алианс за права и свободи” – АПС, 1,6% - за „Величие, а 4,5% - за други по-малки формации.

Изследването е направено от агенция „Тренд“ по поръчка на ”24 часа” , посветено на електоралните нагласи на българите. Реализирано е в периода между 12 и 18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с „не подкрепям никого“, който през този месец е 1,9%.

От агенцията правят уточнението, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че около 3,1 милиона избиратели може да се явят пред урните.

Данните сочат, че избирателната активност ще бъде с 0,5 милиона души повече в сравнение с предишния вот, каза политологът от „Тренд” Димитър Ганев в ефира на „Здравей, България”. Той допълни, че колкото по-висока е избирателната активност, толкова по-голям процент ще има новата формация на Радев.

Според изследването пет партии със сигурност ще присъстват в следващото Народно събрание, а две са на ръба. Ганев допълни, че не е склонен от сега да „отписва” последните две формации, които са на границата за влизане в парламента.

Между 80 и 100 депутати може да вкара в парламента новият играч на реалната политическата сцена Румен Радев, допълни още политологът.

Социологът Евелина Славкова от „Тренд” коментира в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че данните са моментни, предстоят още няколко проучвания. И уточни, че този период, през който е направено изследването, не включва нито един ден от работата на служебния кабинет. Тя посочи, че формацията на Радев взима избиратели от другите партии и коалиции.

Редактор: Цветина Петрова