Полицията в Пловдив задържа мъж със списъци с имена и значителната сума от 10 хил. евро при акция, проведена в петък сутринта в квартал „Столипиново“, научи NOVA.

Сигналът е подаден в Шесто районно управление, като според първоначалната информация мъжът е възнамерявал да влияе на жители на квартала при предстоящите избори за народни представители. При претърсване на адреса му служителите на реда открили собственоръчно изписани списъци с имена, както и 10 895 евро в брой. Парите са били в различни купюри - от 5 до 200 евро.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, който касае нарушения на изборните права на гражданите.