Пясъчните бури, идващи от Северна Африка,обхванаха и Турция, предава Анадолската агенция. По думите на преподавателя от катедрата по климатология и метеорологично инженерство на Истанбулския технически университет проф. д-р Хюсеин Торос прахът от Сахара ще се задържи до неделя.

Dust clouds from Africa have covered southern Turkey, where mud rains are forecast, writes the Hürriyet newspaper. pic.twitter.com/LvNJso7lgL — Kordon (@Kordoneuropa) April 3, 2026

Според Торос природното явление е нормално за пролетния сезон в Турция, като то може да доведе до червен или жълт оттенък на въздуха поради високото наличие на пясък в него. Преподавателят препоръчва жителите и гостите на града да намалят времето, което прекарват на открито, тъй като дългите излизания могат да предизвикат кожни и очни раздразнения, а също и затруднено дишане.

По информация на Анадолската агенция в района на град Алания тази нощ е валял кален дъжд, който е изцапал автомобили, сгради и други открити пространства. За оцветяване на небето в червеникав цвят и натрупвания от фин прах вследствие на пясъчните бури се съобщава в окръзите Мерсин, Адана и Хатай. Прах има и над Истнабул. Според метеоролозите ефектът от пясъчните бури в южната част на страната трябва да отмине до края на днешния ден.

Saharan dust has reached Antalya, Turkey, turning the sky a deep orange and cutting visibility. The storm from North Africa has lowered air quality across the city and surrounding areas.pic.twitter.com/Ft924iN9SD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 3, 2026

Припомняме, че в четвъртък рекордно количество прах от Сахара обгърна най-големия гръцки остров Крит. Плътна оранжево-червена мъгла сведе видимостта в много райони до под 500 метра, а концентрацията на фини прахови частици достигна опасните 1000 микрограма на кубичен метър.

