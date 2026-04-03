Експертите препоръчват хората да не стоят дълго навън

Пясъчните бури, идващи от Северна Африка,обхванаха и Турция, предава Анадолската агенция. По думите на преподавателя от катедрата по климатология и метеорологично инженерство на Истанбулския технически университет проф. д-р Хюсеин Торос прахът от Сахара ще се задържи до неделя.

Според Торос природното явление е нормално за пролетния сезон в Турция, като то може да доведе до червен или жълт оттенък на въздуха поради високото наличие на пясък в него. Преподавателят препоръчва жителите и гостите на града да намалят времето, което прекарват на открито, тъй като дългите излизания могат да предизвикат кожни и очни раздразнения, а също и затруднено дишане.  

Рекордно количество прах от Сахара и кални дъждове парализираха остров Крит (ВИДЕО+СНИМКИ)

По информация на Анадолската агенция в района на град Алания тази нощ е валял кален дъжд, който е изцапал автомобили, сгради и други открити пространства. За оцветяване на небето в червеникав цвят и натрупвания от фин прах вследствие на пясъчните бури се съобщава в окръзите Мерсин, Адана и Хатай. Прах има и над Истнабул. Според метеоролозите ефектът от пясъчните бури в южната част на страната трябва да отмине до края на днешния ден. 

 

Припомняме, че в четвъртък рекордно количество прах от Сахара обгърна най-големия гръцки остров Крит. Плътна оранжево-червена мъгла сведе видимостта в много райони до под 500 метра, а концентрацията на фини прахови частици достигна опасните 1000 микрограма на кубичен метър.

Редактор: Габриела Павлова
Източник: Кристиан Стратев, БТА

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking