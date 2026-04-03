С разнообразни културни събития София отбеляза 147 години от обявяването си за столица на България. Тазгодишната програма включи изложби, концерти, творчески инициативи и тематични пешеходни турове, които проследяват развитието на града от Освобождението до днес.

В рамките на празника жителите и гостите на столицата имаха възможност да посетят документални експозиции и да се включат в специално определени маршрути, представящи ключови моменти от историята на града. Част от инициативите бяха насочени към популяризиране на културното наследство и архитектурните забележителности в центъра.

С вход свободен работиха Софийска градска художествена галерия и Регионален исторически музей - София, а за посетителите беше подготвен и специален маршрут в централните сгради на Столичната община.

В Международния ден на детската книга за 15-и път в София стартира „Походът на книгите”

Празничната програма включи и музикални събития на открито. От 12:00 ч. в градина градина „Кристал“ концерт изнесе Софийският духов оркестър. От 13:00 ч. на площада пред Народен театър „Иван Вазов“ Гвардейският представителен духов оркестър поздрави столичани и гостите на града със специална празнична програма.

„Ние сме един европейски мегаполис. Всеки от нас си дава сметка как се е променил града. Отчитайки добрите и лошите страни, смятам, че трябва да познаваме историята си и в дни като днешния да се връщаме към нея”, заяви зам.-кметът по направление „Култура и туризъм” Ирина Дакова.

„Мисля, че София е била традиционно европейска столица и ние винаги сме присъствали на картата. По отношение на Балканите смятам, че сме лидер в много отношения. Културата ни е на ниво, което не би могло да бъде подценено. Седим много сигурно и здраво”, каза още тя.

Родена и израснала в столицата, Юлиана Аврамова, разказва кои места за нея носят духа на стара София. А това са жълтите павета, паметника на Цар Освободител, храм "Александър Невски", Руската църква, сладкарницата на хотел „България”.

Тодор Чобанов разказва за решението, взето от депутатите в Учередителното събрание, София да стане столица на Княжество България. Предложението идва от Марин Дринов. "Това място е средищно. И въпреки че Велико Търново е красив и приятен град за живеене, той се намира в един по-планински терен. На всички е било ясно, че ще бъде проблем за развитието на страната", казва той.

Ето и още подробности от празничната програма за гостите и жителите на София:

На 3 април студенти от НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", облечени в стила на епохата отпреди 147 години, ще раздават в центъра на София реплики на стари пощенски картички с изгледи от София. Ще можете да ги срещнете и да се снимате с тях в градина „Кристал“, на площад „Бански“ и около ЦУМ, на бул. „Витоша“ и храм „Света Неделя“, пред Народен театър „Иван Вазов“ и по ул. „Граф Игнатиев“.

Пътниците, кацащи и излитащи от Терминал 2 на летище „Васил Левски“, ще бъдат посрещани и изпращани от младите хора, които ще им подарят за спомен картичка с красиви кадри от Стара София.

Духовият оркестър на Първа английска гимназия с диригент Йоана Георгиева и мажоретен състав ще се представят в парк „Заимов“ от 14.30 ч. Музикалното шествие започва ще тръгне от театър „София“ и ще обходи алеите в парка. От 17.00 ч. Младежки духов оркестър "Подуене Брас Бенд" към Народно читалище "Васил Левски 1928" – София ще свири пред театър „София“.

От 18.00 ч. Младежки духов оркестър „Надежда“ при Център за изкуство, култура и образование - София с диригент Румен Левордашки ще свири в „Северен парк“ (откъм ул. „Народни будители“).

От 17.00 ч. джаз формация „София“ и млади таланти от Вокална академия "Хайлайт" ще изнесат концерт "Празнуваме София с музика" пред Ообщински културен институт „Надежда“ (на бул. „Ломско шосе“ №2), а при лошо време – в залата на културния институт.

Столичната община обявява ВХОД СВОБОДЕН на 3 април за посещение на Софийската градска художествена галерия и Регионален исторически музей – София.

В СГХГ посетителите ще могат да разгледат изложбите „Надежда Кутева. Места и ритуали“ и „Построено на геометричен принцип“. Визуални изкуства, музика и архитектура. Геометрична форма и фигуративност от втората половина на XX век в България“.

Образователно ателие за деца „Гербът на София“ ще се проведе в Регионален исторически музей – София.

Филми от поредицата „Сградите разказват“ ще бъдат представени от екипа на Музея на сцена „Централни Хали“ от 10.00 до 16.00 ч. Ще може да бъде разгледана и изложбата „Истории зад фасадите“.

На метростанция „Св. Патриарх Евтимий“ ще бъде представена художествена инсталация, посветена на герба на Столичната община. Едно от най-ценните художествени произведения, свързани с историята на столицата, е проектът за герб на София, който е създаден по повод Световното изложение в Париж през 1900 г. от художника Харалампи Тачев.

Столичната община и екипът на платформата „Исторически маршрути“/ historikalroutes.bg организират историческите беседи „Зад фасадите на ПАРИЖ 1 и МОСКОВСКА 33“ – Столичната община отваря централните си сгради, за да се насладят посетителите на архитектурната красота от дома на фабриканта Киро Стефанов, проектирана от именития Никола Лазаров – сградата на улица „Париж“ №1, да разгледат старото Интендантство към Двореца, дело на архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов – днешната сграда на улица „Московска“ №33. Историите разказва Здравко Петров – урбанист и автор на книгите „Исторически маршрути: София“ и „Още исторически маршрути: София“.

Беседите ще се проведат на 3 април (петък) от 11:00 ч. и от 14:00 ч., както и на 4 април (събота) от 11:00 ч., 12:00 ч. и от 14:00 ч. Участието е безплатно, но е необходимо предварително записване на: https://docs.google.com/forms/d/1owf7JXS3SP14PK5gKBv6-uRAUBADgUUU5YjaahBBqAY/.

Ще можем да се снимаме на фона на красив пейзаж от Стара София, който за жалост вече е история – в градина „Кристал“ ще има фотокът „Пътуване във времето“ с улица „Търговска“, свързвала площада пред Царския дворец с площада при Банята, пресичайки булевард "Княз Дондуков". На нея са били разположени най-представителните магазини и кантори в столицата. Тя се отличава с пищна и представителна архитектура като в европейските столици. Всеки желаещ ще може да се снима от 9.00 ч. до 18.00 ч.

Изложбата „Писателското кафене. Спомен за сладкарница „Цар Освободител“ (1908 – 1946)“ може да бъде разгледана в Галерия на открито в градина “Кристал“. Организирана от културната организация „Бохемска София“ с подкрепата на дирекция „Култура“ на Столичната община, експозицията представя интересни факти от миналото на легендарното софийско заведение. Използвани са архивни кадри и тиражирани пощенски картички, както и скици от фонда на ГИС – София. През 2026 г. се навършват 80 години от затварянето на сладкарница „Цар Освободител“. Официалното откриване на изложбата е от 12.00 ч. на 3 април, може да бъде разгледана до 13 април, включително.

Експозиция „Храни и напитки на българите от ориенталската трапеза до столовата“ може да бъде разгледана от 2 до 16 април в Галерия на открито в Градската градина. Организирана от Държавна агенция „Архиви“ съвместно със Столичната община, експозицията разказва историята на храните и напитките като част от развитието на България и нейната столица от Освобождението до 90-те години на XX век. Как са се произвеждали и продавали, кои са били горещите ресторанти и барове, какви са били любимите храни на популярните личности, къде са ходели изисканите компании за избистряне на съзнанието след бал – ще разберем от изложбата… Официалното откриване е на 3 април от 17.00 ч.

В Галерия на открито в парка пред НДК (на алеята до кино „Кабана“) фотографската изложба „Софийски домове“ представя 27 архитектурни ценности на София. Красиви, стилни и достолепни – тези сгради ни припомнят за устременото развитие на София в края на XIX и началото на XX век. Изложбата може да бъде разгледана от 1 до 14 април, включително, организира се от платформата „Исторически маршрути“/ historikalroutes.bg съвместно със Столичната община.

Фотоизложбата „По следите на Михайло Парашчук“ ще бъде официално открита на 3 април от 14.00 ч. на площад „Света Неделя“, посветена на творчество на видния украински скулптор, посветил живота си на България.

Михайло Парашчук си партнира с видни български архитекти в строежа на емблематични сгради в София и страната, сред които сградата на Българската народна банка, на Българската академия на науките, ректората на Софийския университет, Народната библиотека, Военната академия, Съдебната палата и много други. Изложбата, организирана от Посолство на Украйна, Столична Община и Държавна агенция „Архиви“, може да бъде разгледана до 18 май, включително.

Столичната библиотека ще представи документална изложба „София – направете я красива, и нека тя е новата ни столица“ с редки и ценни книги от фонда си. Може да бъде разгледана до 9 април в Мраморното фоайе на пл. „Славейков“ №4.

Общински културен институт Научно-образователен детски център „Музейко“ ще отбележи 147 години от обявяването на София за столица на България с тематични работилници и специални активности. Най-малките ще влязат в ролята на градостроители и ще създадат своя визия за модерна София. Конструктивните предизвикателства ще започнат точно в 10.00 ч. на 3 април и ще продължат през целия ден. Те са подходящи за деца на и над 5 годишна възраст. С много въображение, строителни елементи и екипна работа децата ще изграждат сгради, паркове и цели квартали, вдъхновени от София.

В творческите арт пространства, в които могат да се включат и по-малки деца с техните родители, ще оживеят цветни силуети на градски пейзажи, а чрез интерактивни демонстрации децата ще изследват природните явления и климатичните процеси, които влияят на живота в един голям град. Образователните срещи и научните експерименти ще насочат вниманието към важни теми като безопасността в градска среда, опазването на природата и промените на нашата планета.

На 3 април Visit Sofia организира пешеходен образователен тур. Началото е от 10.30 ч., 11.00 ч. и 11.30 ч. пред храм-паметник „Св. Александър Невски“. Инициативата има за цел по достъпен и ангажиращ начин да запознае децата с този ключов исторически момент и с първите стъпки, чрез които София се превръща в държавен и административен център на страната. Програмата включва кратко въведение и няколко основни спирки в централната градска част, които проследяват началото на управлението и развитието на София като столица. Желаещите да се включат следва да заявят участие до 31 март (вторник), включително, на имейл: mariya.yanakieva@visitsofia.bg.

На 3 април от 10.00 ч. в Туристически информационен център „Трамвай 83“ на пл. „Бански“ ще бъде валидирана пощенска марка по случай 125 години трамваен транспорт в София и 85 години тролейбусен транспорт. Събитието се организира от Общинско предприятие „Туризъм“.

На 3 април в Княжеската градина започва най-новото събитие в града – Sun Fest Sofia. Внушително виенско колело, високо 40 метра, очаква посетителите. Фестивалът ще предлага много атракции за децата и техните родители, както и кулинарни изкушения.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова