Комисията по финансов надзор забрани на застрахователното дружество „Даллбогг Живот и здраве” да подновява или сключва нови застраховки. Това практически означава, че дружеството не може да генерира никакви приходи. Вече сключените такива ще продължат да важат до изтичане на пълния застрахователен цикъл. След това обаче не може да се подновят, освен ако регулаторът не ревизира решението си.

Застрахователят обслужва над 900 000 души у нас и в чужбина.

От Комисията за финансов надзор посочват, че причина е рискът дружеството да няма пари да обслужва клиентите си. А от „Даллбогг Живот и здраве” посочиха, че действията на регулатора са взети под политически натиск.

През годините много шофьори са избирали да направят застраховка „Гражданска отговорност” в "ДаллБогг Живот и Здраве" заради осезаемо по-ниските цени. Такъв е и случаят с Георги, който е дългогодишен професионален шофьор.

„В самото начало, когато пуснаха застраховки „ДаллБогг Живот и Здраве”, бяха доста евтини. А аз имам практика, където е най-евтина застраховката, там да я правя. Но от едно определено време, може би година, брокерите не продават техни застраховки”, казва Георги Георгиев.

Вчера официално Комисията по финансов надзор забрани на застрахователното дружество да сключва каквито и да е нови застраховки. Заради липса на достатъчно пари, с които да покриват щети на своите клиенти.



„Целта е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията. Причината са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането. Забраните подлежат на незабавно изпълнение и ще действат до отстраняването на нарушенията. Настоящото решение не засяга сключените до момента застраховки”, се казва в решението на КФН.



От дружеството обаче посочват, че пари имат. Тоест имат ликвидност. Но твърдят, че регулаторът нарочно е манипулирал данните.



„Ние рапортуваме ликвидност 177%. Те ни поправят активите и пасивите и казват: „Вие имате ликвидност минус 134%”. Нали разбирате, че ако сме на минус 134%, „ДаллБогг” отдавна щеше да е фалирал”, каза пред NOVA изпълнителният директор Тони Веков.

От дружеството посочват, че миналата година Комисията им е разпоредила да увеличат капитала си с 80 милиона лева. След като „ДаллБогг” са го направили, регулаторът не им е позволил да ги впише.



„В момента „ДаллБогг" има 55 милиона евро пари по сметки, с които да разплаща щети. Но очевидно тези показатели нямат никакво значение за КФН”, казва Тони Веков.



Ефектът от решението на регулатора.



„Не може някой, който иска да си поднови нова застраховка или не е бил застрахован в „ДаллБогг", да сключи нова застраховка при нас от вчера. Ние нямаме право да имаме никакви приходи от никакъв пазар по никакъв повод. Това ще доведе с течение на времето до несъстоятелност на дружеството”, казва Веков. „Този състав на КФН е назначен през март месец 2025 година от настоящото Народно събрание. Формалната и неформалната коалиция в настоящото НС, знаете от кого се управлява, връзката е пряка.Това започна от март месец 2025 г., когато бяха назначени Големански и Пламен Данилов като съответно председател и заместник-председател на Комисията за финансов надзор - очевидно с предварително поставени задачи”, казва Веков.

За да се отмени решението на КФН, „ДаллБогг" трябва за един месец да увеличи запасите с 600 милиона лева или над 300 милиона евро.

Също днес от Асоциацията на застрахователните брокери, с част от които „ДаллБогг” е работил, публикува позиция, с която подкрепя работата на ръководството на КФН.

„Асоциацията отчита, че сегашното ръководство на КФН проявява професионализъм и откритост за конструктивен диалог, което позволява своевременно решаване на ключови въпроси и създава условия за устойчиво развитие на сектора”, се казва в позицията на БАЗБ.



„ДаллБогг” ще обжалва решението пред съда.