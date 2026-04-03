Траекторията на бюджета не е добра и това го повтаряме от няколко години. През първите месеци на годината обикновено бюджетът е с излишък, дори и да има планиран дефицит. Сега има дефицит, който до края на годината ще бъде до 5% от БВП, при планирани 3%. Големите харчове са през второто полугодие – четвъртото тримесечие. Това каза председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той беше категоричен, че дефицитът е натрупан заради прекомерните харчове в бюджетната сфера. По негови думи у нас ръстът на възнагражденията за миналата година е най-голям в целия Европейски съюз – 12-13%. Има удвояване на заплатите за последните пет години при нисък ръст на производителността, допълни Велев. Председателят на Общото събрание на АИКБ подчерта, че това води до съответните диспропорции, които могат да бъдат причина за т.нар. гръцки сценарий.

Велев каза, че ГЕРБ и „Прогресивна България” предлагат стъпки към бюджетна консолидация и дисциплина, което, според него, е добре. Той допълни, че никой не предлага това да стане за сметка на ръст на данъците, освен БСП, „които предлагат прогресивна скала”. „Всички други предлагат здрави публични финанси. За да се случи това, има нужда от бюджетна дисциплина и реформи. Предизборно обаче никой не говори как ще направи тези реформи в администрацията, освен с AI. Никой не казва, че трябва да съкратим ¼ от заетите в бюджетната сфера”, каза още Велев.

Той коментира и кризата в Близкия изток. По негови думи спирането на танкерите по Ормузкия проток още не е усетено. И допълни, че „по-тежкото предстои”. По негови думи трябва да се преразгледа европейската система за търговия с емисии.

