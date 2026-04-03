От днес в Албания се въвежда нов таван на цените на горивата, според който при търговия на дребно цената за литър дизел не трябва да надвишава прага от 224 албански леки (2,34 евро), а за литър бензин – от 181 леки (1,89 евро). Това обяви албанският Съвет за прозрачност след днешното си заседание, цитиран от албанския информационен портал „Шчиптаря“.

Новият таван е въведен след прилагането на одобрения по-рано днес от албанското правителство нормативен акт за намаляване на нивото на акциза на горивата с 20 процента, с цел компенсиране на въздействието на повишаващите се цени в резултат на конфликта в Иран и колебанията на международния пазар.

Според решението на Съвета на пазара на едро литър дизел няма да се продава за повече от 212 леки (2,21 евро), докато бензинът няма да се продава за повече от 169 леки (1,76 евро) на литър.

Цените, определени от Съвета, ще влязат в сила днес в 20:00 часа местно (21:00 ч. българско) време и ще бъдат валидни до следващото заседание на органа.

Съветът за прозрачност бе създаден от албанските власти като държавен механизъм за регулиране на вътрешния пазар на горивата след началото на кризата в Близкия изток. Органът определи таван на цените на горивата в Албания за първи път на 27 март.

