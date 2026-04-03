Локомотив и два вагона на пътнически влак дерайлираха на метри от пропаст и пълноводна река. Инцидентът е станал в 5:15 ч. на главна линия Русе - Стара Загора близо до Яворовец, Старозагорско.

Причината е паднала земна маса и дървета на железния път между гарите Радунци и Дъбово.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

В композицията имало 11 пътници. Никой от тях не е пострадал. Хората са били извозени с организиран превоз.

Към настоящия момент всички влакове - пътнически и товарни, пътуващи по направлението, са спрени до разчистване на трасето.

Експерти определят ситуацията като изключително опасна.

По-късно през деня заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк провери на място работата по възстановяване на движението между Радунци и Дъбово. С него бяха и представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Тюрк настоя за мобилизиране на всички налични ресурси за разчистване на участъка и възстановяване на движението на влаковете в най-кратки срокове.

„Основният ни приоритет е безопасността на хората и бързото възстановяване на движението. Работи се с пълен капацитет и няма да допуснем компромис нито със сигурността, нито с организацията на превоза“, заяви Тюрк по време на инспекцията.

Аварийните екипи на НКЖИ, които работят на терен, поеха ангажимент движението на влаковете в участъка да бъде възстановено утре сутрин.