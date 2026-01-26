Влак, пътуващ към Кюстендил, е дерайлирал на около 2 км преди град Земен. Причината за инцидента е паднала скална маса върху релсовия път, в следствие на обилните валежи. Това съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Той посочи, че сигналът за инцидента е получен в 17:05 ч. В композицията пътували около 20 души. По данни на полицията няма пострадали. От ОДМВР информират, че за случая е уведомена НКЖИ, която е организирала алтернативен транспорт за пътуващите.

Редактор: Ивета Костадинова