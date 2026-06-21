Няма промяна във външнополитическия курс на България и отношенията ѝ с международните партньори, въпреки резервите на правителството към част от европейските санкции срещу Русия. Това заяви в предаването „На фокус“ председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов. По думите му страната остава последователна в позициите си, като защитава конкретни национални интереси.

Витанов обясни, че на последното заседание на Европейския съвет не са били вземани решения по темата за санкциите. „Това, което е направила България, е да изрази своите резерви по отношение на някои компании и някои персонални лица“, посочи той. Според него позицията на управлението е свързана със запазването на дерогацията за рафинерията в Бургас и с възражения срещу санкциите срещу руския патриарх Кирил. „Санкциите срещу този човек демонстрират намеса на европейските институции в религията, което може да доведе до допълнителни евроскептични настроения“, заяви Витанов.

Бюджетът ще наложи икономии във всички ведомства, заяви Петър Витанов

Темата предизвика критики от опозицията. Бившият финансов министър Владислав Горанов коментира, че намира аргументи срещу санкциите заради значението на „Лукойл Нефтохим Бургас“, но не вижда основание България да възразява срещу включването на патриарх Кирил в санкционния списък. От „Продължаваме Промяната“ Велислав Величков заяви, че санкциите са част от европейския отговор на войната в Украйна и постави под въпрос защо други руски икономически фигури все още не са санкционирани.

Витанов коментира и подготовката на новия бюджет. Той увери, че целта на управляващите е „нито един работник, служител или пенсионер да не бъде ощетен“ и да не се допусне намаляване на доходите. По думите му обаче ще бъдат търсени икономии в почти всички ведомства чрез ограничаване на автоматичните разходни механизми. От ГЕРБ не споделиха опасенията, че по-нисък дефицит би навредил на икономиката, а от ПП посочиха, че в държавната хазна има достатъчно средства и предстои да стане ясно какъв ще бъде реалният бюджетен дефицит.