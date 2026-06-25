Закриването на Комисията по досиетата е сред мерките, заложени в проекта на държавния бюджет за 2026 г., публикуван от Министерството на финансите.

Според документа до 15 септември 2026 г. един от вицепремиерите без портфейл трябва да подготви пакет от законодателни промени, с които дейността на Комисията да бъде прекратена.

Предвижда се функциите и архивът на институцията да бъдат прехвърлени към Държавна агенция „Архиви“. Така досегашната дейност по съхраняване и предоставяне на документите, свързани с бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ще бъде концентрирана в държавния архивен фонд.

Председателят на ДАНС оглавява Комисията по досиетата

В мотивите към бюджетната рамка е записано, че нормативните промени следва да бъдат разработени и внесени в рамките на следващата година, като това е част от планираните административни и структурни реформи, заложени от правителството.

Плановете за закриване на Комисията по досиетата предизвикаха остра реакция от ДПС, откъдето определиха подобна стъпка като опит за заличаване на историческата памет за периода на комунистическия режим в България.

От партията заявяват, че евентуалното прекратяване на дейността на комисията би лишило обществото от възможността да продължи да научава истината за механизмите на репресивната система, за дейността на Държавна сигурност и за хората, участвали в нея.

Според ДПС комисията има ключова роля за осветляването на факти, свързани с политическите репресии, лагерите за противници на режима, мрежата от сътрудници и доносници, както и с т.нар. възродителен процес, определян от партията като най-голямото етническо прочистване в най-новата история на страната.

„Опитът за закриване на Комисията по досиетата е опит за изтриване на паметта за едни от най-мрачните страници от българската история“, посочват от ДПС.

От формацията са категорични, че единствената гаранция срещу повторение на подобни практики е обществото да съхрани жив спомена за тях и да има достъп до историческата истина.

Поради тази причина от партията настояват темата да не бъде решавана без обществено обсъждане и призовават за широк дебат относно бъдещето на институцията. Според ДПС именно пълната откритост и достъпът до архивите могат окончателно да затворят тази страница от българската история, докато всякакви опити за ограничаване на информацията рискуват да подкопаят доверието в институциите и да оставят съмнения, които тежат върху обществения живот десетилетия наред.

Редактор: Цветина Петкова