Георги Аспарухов и Никола Котков загинаха в катастрофа на прохода Витиня на 30 юни 1971 г.
На 30 юни се навършват 55 години от смъртта на легендите в българския футбол Георги Аспарухов и Никола Котков. Двамата обичани спортисти загинаха в автомобилна катастрофа на прохода "Витиня".
Ръководството, служители и фенове на ПФК „Левски“ поднесоха цветя и венци по повод годишнината от гибелта.
Снимка: БГНЕС
В ПАМЕТ НА ГУНДИ И КОТКОВ: Дарители издигат паметник на лобното място на футболистите
Снимка: Официален профил на ПФК "Левски" във Facebook
„Гунди – легенда за любовта” покорява САЩ
Снимка: БГНЕС
Снимка: ПФК "Левски"
Днешното официално представяне на представителния отбор на „Левски“ за сезон 2026/27 срещу „Радник“ (Сурдулица) ще бъде под надслов „Непрежалимите“ в памет на двете икони на левскарството.
Изпълнителният директор Даниел Боримиров на клуба и спортният директор Георги Костадинов поднесоха венец от името на "Левски".Редактор: Цветина Петрова
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