На 30 юни се навършват 55 години от смъртта на легендите в българския футбол Георги Аспарухов и Никола Котков. Двамата обичани спортисти загинаха в автомобилна катастрофа на прохода "Витиня".

Ръководството, служители и фенове на ПФК „Левски“ поднесоха цветя и венци по повод годишнината от гибелта.

Снимка: БГНЕС

В ПАМЕТ НА ГУНДИ И КОТКОВ: Дарители издигат паметник на лобното място на футболистите

Снимка: Официален профил на ПФК "Левски" във Facebook

„Гунди – легенда за любовта” покорява САЩ

Снимка: БГНЕС

Снимка: ПФК "Левски"

Днешното официално представяне на представителния отбор на „Левски“ за сезон 2026/27 срещу „Радник“ (Сурдулица) ще бъде под надслов „Непрежалимите“ в памет на двете икони на левскарството.

Изпълнителният директор Даниел Боримиров на клуба и спортният директор Георги Костадинов поднесоха венец от името на "Левски".

Редактор: Цветина Петрова