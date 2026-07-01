Екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) маркира с пръстени и GPS/GSM сателитни предаватели двете черни лешоядчета, излюпени тази година в българската част на Източните Родопи – първите малки на вида в района от повече от 30 години насам, съобщиха от дружеството.

„Малките са на два месеца и половина и все още са в гнездата, но съвсем скоро ще направят първите си полети. Именно затова поставянето на предавателите се извършва на този етап – преди младите птици да напуснат гнездата и да поемат по своя самостоятелен път“, коментира ръководителят на проекта „Завръщането на черните лешояди в Родопите“ д-р Добромир Добрев от БДЗП.

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GPS/GSM предавателите са леки и напълно безопасни за птиците. Те ще позволят на експертите да проследяват в реално време първите полети на младите черни лешояди, техните придвижвания, местата за хранене и предизвикателствата, с които ще се сблъскат в дивата природа.

Получените данни ще помогнат да се разбере повече за живота на младите птици в природата, какви маршрути използват и къде са изложени на рискове. Тази информация е от ключово значение за бъдещите дейности по възстановяването на вида в България.

През тази година три двойки черни лешояди успешно излюпиха малки – първото доказано успешно размножаване на вида в българската част на Източните Родопи от 1993 г. насам.

Редактор: Цвета Лазаркова