Изключително рядка за страната ни птица беше наблюдавана в Североизточна България. От Българското дружество за защита на птиците съобщават за регистрирани 2 екземпляра от вида копринарка. Птиците са били видени от Йордан Христов, по-късно наблюдението е било потвърдено и от Михаил Илиев.

Копринарката гнезди в Северна Европа и Азия, а през зимата образува ята и мигрира на юг. В миналото тези красиви птици са достигали по-често до страната ни в най-студените зимни периоди. Днес обаче подобни наблюдения се случват все по-рядко и не всяка година, уточняват от БДЗП.