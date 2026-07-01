Шестима души пострадаха при челен сблъсък между ТИР и микробус по пътя Скравена – Ботевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. По първоначални данни няма тежко пострадали.

Шестимата са били работници и са се возили в микробуса. Екипи на Спешна помощ преглеждат пострадалите на място, като всички те са контактни.

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Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на ТИР-а са отрицателни. Очакват се пробите на шофьора на микробуса.

Към момента движението по пътя е ограничено. От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че е въведен обходен маршрут за леките автомобили от пътен възел "Новачене" - Новачене - Скравена - Ботевград - София. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. В посока Враца леките коли се отбиват от пътен възел "Ботевград" - Ботевград - Новачене - Враца.

Организиран е обходен маршрут към София през Ребърково и Своге.

Редактор: Цвета Лазаркова