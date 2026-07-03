Районният съд в Поморие освободи под домашен арест Иван Сивов, обвинен за инцидента, при който надуваем дюшек с трима туристи се обърна в морето, а 17-годишен израелец пострада тежко. Сивов е управлявал атракциона без необходимата правоспособност за управление на джет.

55-годишният мъж е с повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при изпълнение на служебни задължения, за което го грози наказание "лишаване от свобода" за срок от 2 години. Съдът перецени, че той може да остане в дома си за два месеца с електронно устройство, докато разследването продължава.

Трима младежи пострадаха при инцидент с атракцион на плаж „Ахелой”

Състоянието на момчето остава тежко и тази сутрин лекарите са отказали транспортирането му, каквото е искането на родителите му. Предстоят консултации с неврохирурзи.

Припомняме, че инцидентът стана на 30 юни. Надуваем дюшек, дърпан от джет на плаж „Ахелой”, се е блъснал в скала, при което са пострадали младежите - израелски граждани.

17-годишеният е с фрактура на черепа и с опасност за живота. Настанен е за лечение в реанимацията на УМБАЛ - Бургас. Другите двама, 18-годишни, са получили охлузвания и повърхностни наранявания и са били откарани в медицински център в Слънчев бряг.

На надуваемия дюшек е имало още трима младежи, но те не са пострадали.

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Защитата на Иван Сивов оспори част от твърденията в обвинението. „В постановлението за повдигане на обвинението е написано нещо, за което няма доказателство - че има проникване в черепа. Това не е вярно. Поне няма доказателства. Има фрактура, безспорно, има някакви негативни медицински процеси, които текат, които аз не мога да обясня, но проникване няма“, заяви адвокат Досев.

По думите му, ако не настъпят усложнения в състоянието на пострадалия, мярката би била “неадекватно тежка”.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова