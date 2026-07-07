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Минималната пенсия за стаж вече е 347,51 евро
Във вторник започна изплащането на осъвременените пенсии. От юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 г., са увеличени със 7,8% по швейцарското правило. Така минималната пенсия за стаж вече е 347,51 евро.
Нови размери на пенсиите: Какво се променя от 1 юли
Увеличение със същия процент има и при социалната - нейният нов размер е 183,81 евро. Промени има и за новите пенсионери - за тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като „COVID добавка“.
Редактор: Ивета Костадинова
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