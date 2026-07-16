След ареста вчера на областния координатор на ДПС за Бургас Христо Широков, днес трябва да стане ясно дали прокуратурата ще му повдигне обвинение. Според неофициална информация задържането му е свързано с разследване за злоупотреби във ВиК-Бургас.

Според източници, близки до разследването, Широков е помагал на хотелиери в Слънчев бряг да намаляват или избягват плащанията за реално използваните количества вода. Схемата е включвала изграждане на специални отклонения (байпаси) преди водомерите, така че при пълнене на басейни, част от кубиците използвана вода да не бъде отчетена от измервателните уреди.

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Предстои да стане ясно и дали другите двама задържани от ГДБОП, сред които изпълнителният директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, ще получат обвинения.

В края на вчерашния ден, след ареста на Христо Широков, стана ясно, че за втори път към София е отведен и директорът на ВиК-Бургас Цветан Мирчев. Преди три дни той беше освободен от ареста, след като му беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост.

Вчера той отново беше извикан на разпит в София. Междувременно в Бургас на разпит е била призована и неговата заместничка Пламена Жечева. След приключването му тя е била освободена и не е задържана.

По неофициална информация се работи по разследване, свързано с данни за дейност за организирана престъпна група и търговия с влияние.