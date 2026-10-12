Снимка: Стопкадър, NOVA
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Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027
Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027.
В акцията ще се включат служители на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“, „Български пощи“ и Държавна опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ.
Служители на „Български пощи” излязоха на протест с искане за по-високи заплатиРедактор: Ивета Костадинова
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