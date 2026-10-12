Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027.



В акцията ще се включат служители на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“, „Български пощи“ и Държавна опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ.

Служители на „Български пощи” излязоха на протест с искане за по-високи заплати

Редактор: Ивета Костадинова