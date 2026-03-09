Протест на служителите в „Български пощи“. Рано тази сутрин те излязоха пред станциите в цялата страна с искане за 5% увеличение на основните си месечни заплати. Денят не е избран случайно - от днес започва изплащането на пенсиите.

„В „Български пощи” от около 7000 души, 5100 от тях - на минимална заплата. Това е един от най-ниско платените сектори в страната и е време някой да обърне внимание”, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

„Заплатите са престъпно ниски. Служителите ни взимат под 500 евро месечно”, заяви Янина Димитрова, председател на Регионалния синдикален съвет към „Български пощи”.

„Ресурсът, който трябва да бъде осигурен от държавата, е на стойност 2,4 милиона лева. Не мисля, че е непосилна сума. Искаме и по-добри условия за труд. Настояваме държавата да ни заплати субсидията, която ни се полага за универсалната пощенска услуга. Заплатите ни не са индексирани от 1 януари 2025 г. 60% от хората в „Български пощи” получават по 621 евро”, заяви Елена Кабакова, председател на КНСБ в клон „Български пощи” – Пловдив.

След протестната акция, към 09:00 ч. служителите в клоновете се върнаха на работните си места и започнаха да обслужват клиенти.

От КНСБ обявиха началото на серия демонстрации и в градския транспорт в София, Варна и Русе, както и на работещите в АПИ. Очаква се конфедерацията да представи и Меморандум за социално-икономическо развитие на България. По традиция синдикатите изготвят документа преди всеки парламентарен вот. Той съдържа исканията им към кандидатите да управляват страната.

Меморандумът включва визията на КНСБ по няколко пера – икономическа и фискална рамка, справедливо възмездяване на труда, икономическо развитие, социална сигурност и диалог, колективно трудово договаряне и защита на основните права.