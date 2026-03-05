Протести в няколко града в страната ще се проведат между 9 и 12 март. Те са организирани от КНСБ. Синдикатите настояват за 5% увеличение със задна дата на основните месечни заплати в сектори, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон, припомнят от синдиката.

09 март – Протест на работещите в „Български пощи“

Работещите в „Български пощи“ ще спрат работа в деня, в който според графика за този месец следва да се раздават пенсиите. В 07:30 ч. когато започва работното им време, те ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти.

Според синдиката за увеличаване на заплатите в „Български пощи“ и 5% със задна дата са необходими 2,42 млн. евро.

09 март – Протест на работниците в Градския транспорт във Варна

Служителите на Градския транспорт във Варна ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост.

Шествието ще започне в 11:00 ч. във Варна от ул. „Тролейна“ №48 и ще премине по следния маршрут: бул. „Христо Смирненски“ – ул. „Димитър Полянов“ – ул. „Георги Пеячевич“ – ул. „Девня“ – АМ „Черно море“ – Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12:00 до 18:00 часа.

И тук се настоява за 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 1 януари. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро, изчисляват от синдиката.

10 март – Протест на работниците в Градския транспорт в Русе

Протестът ще започне в 09:00 часа и ще продължи до 18:00 ч. Ще бъде блокирано движението на част от автобусните линии в града чрез затваряне на цялото пътно платно на бул. „Трети март“ в района на кръговото кръстовище и пресечката с ул. „Генерал Никола Рибаров“, Западна промишлена зона, гр. Русе.

Ще бъдат блокирани следните линии от градския транспорт: №2, №9, №24, №16 и №19.

За увеличаване на заплатите на работещите в Градския транспорт в Русе с 5% от 1 януари са необходими 0,55 млн. евро, сочат данните на КНСБ.

11 март – Протест на работещите в Градския транспорт в София

Работниците и служителите от градския транспорт в София отправиха покана към министър-председателя, министъра на финансите и кмета на Столична община да посетят на място едно от работните им места и да се запознаят лично с условията на труд. Целта е за открит разговор, без въвличане на работниците в политически противопоставяния и изместване на фокуса от реалните им проблеми, заявяват от КНСБ. Поканата е за 8:30 часа на 11 март за поделение „Трамкар“ на „Столичен електронспорт“.

От КНСБ изчисляват, че за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт на столицата със задна дата от 1 януари са необходими общо 8,38 млн. евро от бюджета, разпределени по следния начин:

– „Столичен автотранспорт“ – 2,31 млн. евро;

– „Столичен електротранспорт“ – 2,28 млн. евро;

– „Метрополитен“ – 2,76 млн. евро;

– Център за градска мобилност – 1,03 млн. евро.

12 март – Протест са работниците в Агенция „Пътна инфраструктура“

Работещите в АПИ ще блокират Прохода на Републиката (Хаинбоаз) за времето от 12:00 до 18:00 часа на 12 март. И те настояват за осигуряване на допълнителни 5% за увеличение на основните месечни заплати, както и гаранции за неговата дългосрочност и устойчивост, а не само в рамките на действието на т.нар. удължителен закон.

Към момента се наблюдава и високо социално напрежение, свързано с нивата на възнагражденията в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Министерството на околната среда и водите. В тази връзка се уточняват възможни протестни действия на работещите, за които допълнително ще бъде предоставена информация, казват от КНСБ.

