Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в началото на Международна конференция за сигурността в Черно море. Предизвикателствата пред европейската сигурност обсъдиха представители на европейските институции, дипломатическите среди, бизнеса и науката.

Свободното корабоплаване в Черно море остава приоритет номер едно за държавата. България има интерес и отговорност и работи заедно с Румъния и Турция за гарантиране на безопасността. Необходим е диалог обаче между всички черноморски държави, посочи президентът Илияна Йотова.

Йотова: Трябва да гарантираме свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море

"Предстои да правим консултации, защото това беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, за безопасно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция", заяви президентът Илияна Йотова.

В началото на конференцията Йотова определи атаките с дронове по търговски кораби в региона като реални военни действия. Засега не се предвиждат нови операции от Военноморските или от Военновъздушните сили в района на атаката, обясниха от Министерство на отбраната.

"Очакваме колегите от Министерството на транспорта в средата на седмицата допълнителни действия, да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон, и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван целият кораб", подчерта министърът на отбраната Димитър Стоянов.

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Обсъжда се и придобиване на нов спасителен кораб, който да бъде използван при морски аварии и спасителни мисии. Стана ясно, че вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, се отдалечава от България.

"Засега теченията показват, че корабът е на позиция с курс юг и се отдалечава от нашите води и нямаме притеснения", категоричен е трабспортният министър Георги Пеев.

Корабът EMIL, който пък беше поразен през август, вече е на 65 мили от Босфора, а днес е бил закачен с влекач от Турция и вече е извън икономическата ни зона.