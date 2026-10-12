София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, на различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона.

Международната конференция се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Политически престрелки след атаките срещу търговски кораби в Черно море

Преди началото на конференцията коментар пред медиите направи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той заяви, че не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море. По думите му се очаква Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе в контакт с организациите, които могат да предоставят воден дрон, с който да бъде обследван потъналият кораб.

Форумът беше открит от президента Илияна Йотова, която заяви, че при последните атаки с дронове вече не говорим за инциденти, а за реални военни действия.

Държавният глава подчерта, че военният конфликт между Русия и Украйна е променил изцяло обстановката в региона, превръщайки Черно море в една от най-важните зони за националната и международната сигурност. „Трябва да гарантираме свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море. Това е първата ни и основна задача“, категорична беше Йотова.

По думите ѝ само допреди година трудно е можело да се предвиди колко актуални ще станат въпросите, поставени на конференцията под надслов „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“.

„Аз бих добавила - ключ към сигурността на целия свят“, заяви президентът, като отбеляза, че съвременните заплахи изискват нов подход към защитата на морските маршрути и критичната инфраструктура.

Йотова обърна специално внимание на последните нападения срещу търговски плавателни съдове. Според нея те вече не могат да бъдат разглеждани като изолирани случаи.

„Последните атаки срещу търговски кораби не са просто инциденти. Това са реални военни действия“, предупреди държавният глава. Тя посочи, че подобни нападения застрашават не само екипажите и плавателните съдове, но и основните принципи на свободното международно корабоплаване.

Президентът припомни, че по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност е постигнато съгласие около българската инициатива за създаване на общ европейски механизъм за безопасност и сигурност в Черно море.

Йотова уточни, че предложението не предвижда изграждане на нови институции, а по-ефективно използване и координиране на вече съществуващите възможности и ресурси.

„Днес трябва да изпратим ясен и силен сигнал - Черно море трябва да бъде зона на стабилност, предвидимост и мир. България има интерес и отговорност да отстоява тази кауза“, заключи президентът.