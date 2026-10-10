Нови политически престрелки последваха след атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море и решението на правителството да отмени ограниченията за износ на дизел. Опозицията критикува действията на управляващите и настоява за повече информация за произхода на дроновете и готовността на страната да се защитава. От „Прогресивна България” определят реакцията на държавата като премерена и призовават да се изчакат резултатите от разследването.

В президентството не е постъпвала информация или покана за среща с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов. Това заяви държавният глава Илияна Йотова. Тя обясни, че според Румен Радев разговорите с Буданов са част от активната външна политика на България.

„България заявява на всички нива своята позиция за край на конфликта и воденето на преговори. Смятам, че е полезна среща, защото Буданов тръгна за САЩ, откъдето в следващите дни чакаме добри новини за преговорния процес”, посочи Йотова.

Президентът коментира и споразумението между САЩ и Русия за дизеловото гориво. По думите ѝ е необходимо да има повече яснота около договореностите, тъй като недостигът на гориво засяга цяла Европа.

Двама военни са направили десант на единия атакуван кораб в Черно море, не е намерен дрон (ВИДЕО)

От „Прогресивна България” защитиха действията на държавата и призоваха да не се правят прибързани заключения за произхода на дроновете, атакували двата търговски кораба. „Не всичко, което на пръв поглед ни се струва очевидно и възможно, е така в действителност. Не бива да бързаме, след като Русия и Украйна отрекоха да са техни дроновете. Защо ние трябва да бързаме с крайните заключения?”, заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България”.

Решението на българското правителство да отмени ограниченията за износ на дизел предизвика критики от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той припомни, че предишните ограничения са били въведени, за да се гарантират необходимите количества за населението и земеделските производители.

„Миналия месец правителството на Радев и неговата парламентарна група еднолично махнаха тази забрана. Тръмп звъни на Путин да му прати нафта, а ние от Европа на кого ще звъним? Затова който може, да си зареди, но искам да запомните, че виновниците са тези – „Прогресивна България”, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ разкритикува и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, като заяви, че участниците в него не са били достатъчно подготвени.

Недоволство от действията на правителството след атаките в Черно море изразиха и от „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”.

„Ако излезе категорична информация, че ударът с дронове е операция на руските служби или армия, това може да разколебае избирателите им. Надявам се, че началникът на кабинета на Зеленски е дошъл специално да обясни на премиера Радев, че има комуникация на определено ниво между Украйна и България и че Украйна няма нищо общо с цялата история“, заяви зам.- председателят на Народното събрание ген. Атанас Атанасов от ДБ.

Според председателя на парламентарната група на ПП Николай Денков България не е достатъчно подготвена за противодействие на подобни заплахи. „Това, което остана под радара, е готовността за антидрон системи. България се оказа напълно неподготвена и сме години назад. Това, което ме притесни, е, че не видях никаква стръв в управляващите този проблем да се реши”, коментира Денков.