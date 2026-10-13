България прави нова стъпка към модернизирането на противовъздушната си отбрана. Парламентарната комисия по отбрана одобри предложение за закупуването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM, които ще бъдат финансирани чрез европейския инструмент SAFE.

Решението беше подкрепено от 16 народни представители, а един гласува „против“. Предстои актуализираният инвестиционен проект, внесен от Министерския съвет, да бъде разгледан и в пленарната зала.

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Планът предвижда разширяване на вече одобрената програма за придобиване на германските системи за противовъздушна отбрана. Към първоначално договорения един комплекс ще бъдат добавени още пет, с което общият им брой ще достигне шест.

За новите системи са предвидени също управляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка.

Общата стойност на двата етапа на проекта възлиза на 1 106 466 933 евро. След актуализацията на договора за първия комплекс стойността на втория етап се изчислява на приблизително 925,9 млн. евро.

Промени се предвиждат и в първоначалната поръчка, одобрена от Народното събрание през 2024 г. Част от оборудването, включително мултисензорен тракер, ще бъде заменено с друго, като се очаква това да съкрати и сроковете за доставка.

В резултат цената по вече сключения договор ще бъде намалена от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро, или с около 1,5 млн. евро.

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Проектът включва и изграждането на необходимата инфраструктура за разполагане и експлоатация на комплексите, както и на съоръжения за съхранение и техническа поддръжка на ракетите. Предвиждат се възможности за дългосрочно индустриално сътрудничество.

Ще бъдат проучени и варианти за придобиване на безпилотни летателни системи, които да допълнят способностите на новите зенитно-ракетни комплекси.

Основната цел е повишаване на възможностите на българските Военновъздушни сили да откриват и противодействат на въздушни заплахи в условията на променящата се среда за сигурност.

Реализацията на проекта ще премине през подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия, както и на допълнение към договора с германската компания Diehl Defence, производител на системите IRIS-T.

Редактор: Цветина Петкова